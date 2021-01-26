Путина предложили изобразить на пятитысячной купюре

Так депутат отреагировал на предложение Министерства финансов США изменить дизайн 20-долларовой купюры. Вместо седьмого президента США Эндрю Джексона туда захотели поместить сторонницу отмены рабства в США Гарриет Табмен. Сергей Калашников отметил, что такие предложения говорят о попытке скрыть более актуальные политические проблемы.

Он подчеркнул, что изображения на государственных купюрах является определенным символом современной государственной политики. Он отметил, что возможно поместить туда любое изображение — вопрос в том, будет ли оно актуально.

Депутат уверен, что «размещение рабов на купюрах» увеличит напряжение в обществе, потому что вынесет проблемы рабства в США на первый план в череде политических проблем. И с помощью темы рабства будут прикрывать другие проблемы, которые существуют в Америке.

«Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Путина. Я думаю, что это будет логично».