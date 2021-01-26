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    26 января 2021, 17:35

    Путина предложили изобразить на пятитысячной купюре

    Нина Петлинова

    Депутат Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре изображение президента России Владимира Путина. Он заявил, что это было бы «логично». Об этом сенатор рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
    Путина предложили изобразить на пятитысячной купюре

    Так депутат отреагировал на предложение Министерства финансов США изменить дизайн 20-долларовой купюры. Вместо седьмого президента США Эндрю Джексона туда захотели поместить сторонницу отмены рабства в США Гарриет Табмен. Сергей Калашников отметил, что такие предложения говорят о попытке скрыть более актуальные политические проблемы.

    Он подчеркнул, что изображения на государственных купюрах является определенным символом современной государственной политики. Он отметил, что возможно поместить туда любое изображение — вопрос в том, будет ли оно актуально.

    Депутат уверен, что «размещение рабов на купюрах» увеличит напряжение в обществе, потому что вынесет проблемы рабства в США на первый план в череде политических проблем. И с помощью темы рабства будут прикрывать другие проблемы, которые существуют в Америке.

    «Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Путина. Я думаю, что это будет логично».