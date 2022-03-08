Путин запретил ввоз и вывоз из России продукции и сырья по усмотрению кабмина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Это сделано в целях безопасности России, сообщило РИА «Новости».

По имеющимся данным, глава государства поручил обеспечить в 2022 году запрет на вывоз и ввоз в Россию продукции и сырья по перечням, которые определит правительство страны.

Владимир Путин поручил в течение двух дней определить, куда запретят ввоз отдельных категорий продуктов и сырья.

Кроме того, в срок до 31 декабря текущего года глава государства поручил обеспечить запрет на вывоз с территории Российской Федерации тех продуктов и сырья, которые попадут в список, составленный кабмином.

Ранее стало известно, что Владимир Путин ввел в России дополнительные выплаты на детей до 16 лет. Их будут получать семьи с невысоким доходом. Данная мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты российские семьи смогут получить уже в мае.