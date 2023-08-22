22 августа 2023, 18:35
Путин заявил об устойчивом экономическом росте страны
Президент Путин назвал темпы экономического роста в России устойчивыми
Темпы экономического роста в России стали достаточно устойчивыми. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, страна по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Кроме того, России удалось обогнать Германию по таким показателям, как объем экономики и паритет покупательной способности.
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«По данным Всемирного банка, РФ вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики», — указал Путин.
Он добавил, что «несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний». В то же время Россия смогла наверстать упущенное, и с третьего квартала страна показала устойчивые темпы экономического развития.
Президент России отметил рост инвестиционной активности частного бизнеса в стране. Кроме того, отечественные производители смогли занять ниши, освобожденные западными бизнесменами.
Владимир Путин
Экономика
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