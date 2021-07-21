Путин заявил об острой проблеме с подорожанием базовых продуктов в России

Вопрос с подорожанием базовых продуктов в России сейчас стоит особенно остро, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он уточнил, что имеет в виду так называемый борщевой набор.

Глава государства подчеркнул, что тема с ценами на основные товары поднималась неоднократно. В том числе обсуждалось и подорожание продуктов, сообщил ТАСС.

«Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — подчеркнул Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину постоянно докладывают о результатах мониторинга в этой сфере. Эта проблема решается. В стране уже действуют механизмы сдерживания цен на продукты, хотя они не могут полностью застраховать от скачков в отдельных торговых точках.

На сильно подорожавшие морковь и картофель Путину жаловалась во время прямой линии продавщица из Липецка. Женщина обратила внимание, что стоимость этих овощей перегнала даже бананы из Эквадора. Тогда глава государства объяснил, что в России для удовлетворения потребительского спроса не хватает своих фруктов и овощей, поэтому их вынуждены завозить из-за рубежа. Подорожание продуктов он назвал общемировым трендом.

«Смотрите, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие — везде так происходит», — сообщил президент.