Деньги 09 декабря 2022, 18:07 Путин заявил о вине Евросоюза в продовольственном кризисе Африки Путин: ЕС скупает продовольствие на напечатанные деньги и мешает российскому экспорту РИА «Новости»

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Евросоюз скупает продовольствие на напечатанные деньги, ставя в безвыходное положение Африку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он прокомментировал слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о поддержке России со стороны Африки.

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«Пусть <…> в Евросоюзе перестанут болтать языком о любви к африканским народам и займутся прямой поддержкой этих стран, в том числе не скупают на деньги, которые они печатают, продовольствие на мировых рынках», — высказался он.

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Глава государства отметил, что представители Евросоюза поднимают цены, раздувают инфляцию и ставят страны Африки в безвыходное положение. Также ЕС мешает России «осуществлять продуктивную, напряженную и нужную для африканских стран работу», подчеркнул президент.

Высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о тайном смысле Минских соглашений Путин назвал разочаровывающим. Он отметил, что специальную военную операцию на Украине нужно было начать гораздо раньше, но Россия до последнего надеялась на достижение договоренностей по «Минску-2».