Деньги 28 апреля 2023, 18:17 Путин заявил о стабильном росте российской экономики Путин: прогнозы по росту экономики России остаются стабильными, это признали все Pxhere

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Прогнозы по росту отечественной экономики остаются стабильными. Это вынуждены признать все, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Он обратил внимание на прогнозы международных организаций относительно роста российской экономики.

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«Там все более менее стабильно у нас. Даже те, кто не хотели бы показывать эти перспективы, вынуждены это показать», — пояснил президент.

Приоритетная задача — не приспособиться и переждать период сложностей, а создать основу для долгосрочного, независимого и успешного развития страны, а также укрепления суверенитета, подчеркнул он. Глава государства призвал опираться на внутренние ресурсы и мощнейший потенциал российского народа.

Президент отметил, что государство открыто к сотрудничеству. Попытки стран Запада изолировать Россию полностью провалились. Международные контакты страны на уровне парламента только возросли.