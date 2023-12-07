Деньги 07 декабря 2023, 15:44 Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России Путин: в России рекордные объемы корпоративного и ипотечного кредитования РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит в Москве, заявил, что банковская система страны адаптировалась к санкционной политике Запада. По словам главы государства, она даже вышла на рекордные объемы кредитования.

«Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования», — сказал он.

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Глава государства уточнил, что речь в том числе идет о корпоративном и ипотечном кредитовании.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила о росте на льготное ипотечное кредитование. По ее словам, в 2023 году ипотечный портфель вырос на 32%. Во многих российских банках уже исчерпали лимит на выдачу ипотеки по льготным программам.

Накануне Минфин России внес на рассмотрение кабмина законопроект о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. Кроме того, ведомство предлагает снизить размер займа — до шести миллионов рублей для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти.