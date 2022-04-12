Путин заявил о необходимости разбюрократить экономику

Российскую экономику в условиях жесткого санкционного давления со стороны западных стран необходимо «разбюрокрачивать», чтобы повысить ее эффективность. Об этом после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный» сообщил российский лидер Владимир Путин, написал ТАСС.

«Нужно разбюрокрачивать экономику, создавать условия роста для развития новых производств на базе новых логистических цепей», — заявил он.

Президент подчеркнул, что на эти задачи следует выделять дополнительные средства из бюджета.

«Россия подсела на чужие технологии, а потом столкнулась с действиями без правил», — добавил Путин.

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия намерена не закрываться, а сотрудничать с теми странами, кто этого хочет.