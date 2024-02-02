Деньги 02 февраля 2024, 18:47 Путин заявил, что экономика России стала крупнейшей в Европе Путин: экономика России стала номер один в Европе РИА «Новости»

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Российская экономика, в отличие от западных, продолжает расти и стала крупнейшей в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на площадке форума «Все для Победы!» в Туле.

«Наша экономика растет, в отличие от их экономик, и сегодня стала номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему — пятой в мире», — добавил глава государства.

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Путин также выразил уверенность, что показатели роста экономики будут и в дальнейшем увеличиваться.

Ранее президент заявил, что страна доказала всему миру свою самодостаточность во всех сферах. Введенные Западом санкции не повлияли на экономику, Россия выстояла и адаптировалась к этим условиям.

В конце января МВФ повысил прогноз роста ВВП России до 2,6%. В международном фонде признали, что российская экономика растет быстрее, чем прогнозировали эксперты.