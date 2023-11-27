Деньги 27 ноября 2023, 16:56 Путин высказался о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ Путин призвал Центробанк к аккуратности с мягкостью в денежно-кредитной политике Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Президент Владимир Путин, говоря о возможности смягчения кредитно-денежной политики Центробанка, призвал «быть очень аккуратными с мягкостью». Слова российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Председатель правления банка отметил, что ожидает снижение роста банковского сектора и доходов. Он выразил надежду, что, когда экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ сделает кредитно-денежную политику менее жесткой.

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«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», — ответил Путин.

Российский лидер добавил, что западные страны не рассчитывали, что банковский сектор России преодолеет все сложности. Недоброжелатели не учли один важный факт — банк является частью экономики. Центробанк также не имеет казначейских обязательств США.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо. Он заявил, что Банк России не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в стране, поэтому есть основания для очередного повышения ключевой ставки. За последние несколько месяцев показатель увеличился с 7,5 до 15% годовых. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки в следующем году.