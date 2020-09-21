Путин увеличил оклады судей на 3%

В указе уточняется, что индексация коснется окладов судей Конституционного суда России, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов. В документе подчеркнуто, что такое решение приняли для «обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».

Индексация окладов судьям традиционно происходит каждый год. С 1 января 2018 года их повысили на 4%, а с 1 октября 2019 года — на 4,3%.

В конце августа президент повысил зарплаты государственным чиновникам, а также главе Следственного комитета и генеральному прокурору. Индексация в 3% также произойдет 1 октября. С этого же дня вырастут оклады силовиков — такое распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. С начала следующего месяца вырастут зарплаты сотрудникам Нацгвардии, ОВД таможенных органов, а также государственной противопожарной службы и федеральной фельдъегерской связи.