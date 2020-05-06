Путин утвердил выплаты медикам, пострадавшим от коронавируса

Выплата положена врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, «непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию».

Страховку выплатят в случае смерти медика от COVID-19, если инфицирование произошло при исполнении трудовых обязанностей. А также если медработник заразился, и его здоровью был причинен значительный ущерб.

В случае смерти родственникам погибшего выплатят 2,752 миллиона рублей. При причинении серьезного вреда здоровью (за исключением инвалидности) медику положены 68,8 тысячи рублей. Если медработник стал инвалидом, то, в зависимости от группы, ему выплатят 688 тысяч, 1,376 миллиона или 2,064 миллиона рублей.