12 сентября 2023, 09:46
Путин указал на опережающую динамику инвестиций на Дальнем Востоке
Путин: динамика инвестиций на Дальнем Востоке втрое опережает среднероссийскую
Инвестиции в дальневосточную экономику в три раза быстрее растут, чем в среднем показатели по стране. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель», — сказал он.
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По словам Путина, рост инвестиций в основной капитал по всей России в период с 2014-го по 2022 год составлял 13%, а на Дальнем Востоке — 39%.
Президент заявил, что темпы промышленного роста в регионе превышают среднероссийские. Амурская и Магаданская области, Камчатка, Чукотка, Еврейская автономная область, Забайкалье, Приамурье по итогам последних пять лет вошли в двадцатку лучших субъектов России по темпам роста валового регионального продукта.
Также глава государства во время выступления предложил поднять верхнюю плану кредита по ипотеке на Дальнем Востоке до девяти миллионов рублей.
Владимир Путин
Дальний Восток
ВЭФ-2023
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