Деньги 12 сентября 2023, 09:46 Путин указал на опережающую динамику инвестиций на Дальнем Востоке Путин: динамика инвестиций на Дальнем Востоке втрое опережает среднероссийскую РИА «Новости»

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Инвестиции в дальневосточную экономику в три раза быстрее растут, чем в среднем показатели по стране. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель», — сказал он.

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По словам Путина, рост инвестиций в основной капитал по всей России в период с 2014-го по 2022 год составлял 13%, а на Дальнем Востоке — 39%.

Президент заявил, что темпы промышленного роста в регионе превышают среднероссийские. Амурская и Магаданская области, Камчатка, Чукотка, Еврейская автономная область, Забайкалье, Приамурье по итогам последних пять лет вошли в двадцатку лучших субъектов России по темпам роста валового регионального продукта.

Также глава государства во время выступления предложил поднять верхнюю плану кредита по ипотеке на Дальнем Востоке до девяти миллионов рублей.