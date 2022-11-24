Деньги 24 ноября 2022, 16:33 Путин указал на необходимость создания новой системы международных платежей Путин: систему международных платежей контролирует узкая группа стран РИА «Новости»

Читать 360tv в

Современная система международных платежей находится под контролем узкого круга стран. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По его словам, одна из линий атак на Россию идет в этой сфере.

Реклама

«Система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп», — сказал глава государства.

Реклама

Российский лидер охарактеризовал этот узкий круг стран как хозяев жизни и подчеркнул, что они занимаются монопольным контролем. Поэтому Путин заявил о необходимости создания новой системы международных платежей, которая будет независима от банков и вмешательства третьих стран.

Во время выступления он подчеркнул, что будущее России во многом зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта. По мнению Путина, в ближайшее десятилетие в стране нужно массово внедрить современную технологию во все сферы.