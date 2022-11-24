24 ноября 2022, 16:33
Путин указал на необходимость создания новой системы международных платежей
Путин: систему международных платежей контролирует узкая группа стран
Современная система международных платежей находится под контролем узкого круга стран. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По его словам, одна из линий атак на Россию идет в этой сфере.
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«Система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп», — сказал глава государства.
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Российский лидер охарактеризовал этот узкий круг стран как хозяев жизни и подчеркнул, что они занимаются монопольным контролем. Поэтому Путин заявил о необходимости создания новой системы международных платежей, которая будет независима от банков и вмешательства третьих стран.
Во время выступления он подчеркнул, что будущее России во многом зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта. По мнению Путина, в ближайшее десятилетие в стране нужно массово внедрить современную технологию во все сферы.
Владимир Путин
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