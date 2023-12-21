Важное 21 декабря 2023, 15:34 Путин указал на ключ к преодолению бедности Путин призвал свести бедность в России к нулю РИА «Новости»

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Уровень бедности в России по итогам 2023 года будет на историческом минимуме, однако его необходимо свести к нулю. С таким призывом выступил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства назвал бедность не очень хорошим словом, но отметил, что такие показатели есть. Для людей, все же живущих за чертой бедности, исторический минимум ее уровня — пустой звук, подчеркнул Путин.

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«Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям, к нулю надо стремиться», — призвал президент России.

Глава государства обратил внимание, что в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации существующих предприятий, а также для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких зарплат, указал президент.

«Именно в этом ключ к повышению доходов граждан, к преодолению проблем бедности», — резюмировал Путин.

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент отмечал, что к концу 2023 года реальные зарплаты россиян увеличатся в среднем на 8%. Глава государства также сообщил о росте располагаемых доходов населения страны на 5%.