Деньги 17 февраля 2023, 14:40 Путин сравнил запасы месторождений «Газпрома» и других газодобывающих стран Президент Путин: запасы «Газпрома» несоизмеримы с запасами других газодобывающих стран РИА «Новости»

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«Газпром» не только является одной из крупнейших компаний России, у нее колоссальные запасы газа — больше, чем у других добывающих стран. Президент Владимир Путин сказал об этом на мероприятии по случаю 30-летия предприятия.

«Это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа», — объявил он по видеосвязи.

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Путин отметил, что запасы Бованенковского месторождения оценили в 4,9 триллиона кубометров газа, Харасавэйского — в два триллиона кубометров. Он назвал эти объемы колоссальными и астрономическими для любой страны.

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Газ останется востребованным еще долгое время. Исследования, по словам президента, показали, что в ближайшие 20 лет его потребление увеличится на 20%, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент призвал развивать газопромышленный комплекс на востоке России, а именно Якутский и Иркутский центры газодобычи, магистральный газопровод «Сила Сибири», строящийся Амурский газоперерабатывающий завод.