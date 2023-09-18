Деньги 18 сентября 2023, 16:13 Путин спрогнозировал динамику роста ВВП на 2,8% Президент Путин назвал ослабление рубля главным фактором инфляции Unsplash

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ВВП России может вырасти в ближайшее время на 2,8% несмотря на то, что стране «нарисовали минус». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, сообщил ТАСС.

Он поручил принять меры для укрепления рубля. Кроме того, российский лидер назвал ослабление национальной валюты страны главным фактором ускорения инфляции.

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«Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля», — отметил Путин.

Президент России добавил, что необходимо понимать все причины ослабления национальной валюты и принимать соответствующие решения. Путин также выразил надежду, что Центробанк и правительство профессионально и слаженно решат поставленные перед ними задачи.

Ранее российский лидер напомнил, что страна смогла выдержать беспрецедентное внешнее давление. Несмотря на все трудности, государство завершило этап восстановления экономики.