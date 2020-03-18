    18 марта 2020, 19:28

    Путин снизил возраст для получения пенсии из НПФ

    Александра Каширина

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который понизит на пять лет возраст для получения негосударственной пенсии. Документ доступен на правительственном сайте правовой информации.
    Путин снизил возраст для получения пенсии из НПФ

    Как следует из текста закона, женщины могут рассчитывать на пенсию из негосударственного пенсионного фонда с 55 лет, а мужчины с 60.

    Сейчас пенсионные правила предполагают постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин, до сегодняшнего дня законодательство действовало и для получателей негосударственной пенсии.

    Эксперты заметили, что столь поздний выход на негосударственную пенсию отталкивает людей от того, чтобы инвестировать в частные фонды. Это влечет за собой уменьшение доходов НПФ. Новый закон должен будет стать способом поддержки людей предпенсионного возраста.

    Ранее Пенсионный фонд России заявил, что с 2021 года будет информировать людей от 45 лет о состоянии их личного пенсионного счета. Письма будут приходить с помощью портала Госуслуги каждые три года.