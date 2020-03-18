Путин снизил возраст для получения пенсии из НПФ

Как следует из текста закона, женщины могут рассчитывать на пенсию из негосударственного пенсионного фонда с 55 лет, а мужчины с 60.

Сейчас пенсионные правила предполагают постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин, до сегодняшнего дня законодательство действовало и для получателей негосударственной пенсии.

Эксперты заметили, что столь поздний выход на негосударственную пенсию отталкивает людей от того, чтобы инвестировать в частные фонды. Это влечет за собой уменьшение доходов НПФ. Новый закон должен будет стать способом поддержки людей предпенсионного возраста.

Ранее Пенсионный фонд России заявил, что с 2021 года будет информировать людей от 45 лет о состоянии их личного пенсионного счета. Письма будут приходить с помощью портала Госуслуги каждые три года.