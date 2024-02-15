Деньги 15 февраля 2024, 20:00 Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс Страхования» и Ozon Путин разрешил проводить сделки с бумагами Ozon и «Ренессанс Страхования» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин одобрил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“ и „Озон холдингс пиэлси“ (Ozon Holdings Plc)», — указали в документе.

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Глава государства также разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс-банка». Для совершения операций теперь не требуется дополнительных разрешений.

Летом 2022 года Владимир Путин ввел запрет на сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран.