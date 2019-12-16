Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

Заморозка накопительной части пенсионной системы должна была завершиться в 2021 году. Однако новый закон, который подписал Путин, продлил ее действие до начала 2023 года. Кроме того, в соответствии с ним Пенсионный фонд Росии обязан учитывать все взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, ориентируясь на полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Кабинет министров считает, что это позволит увеличить доходы ПфР на 634,8 миллиарда рублей в 2020 году. Благодаря этому на указанную сумму сократится трансферт из федерального бюджета.

Отмечается, что при этом дополнительные поступления по распределительной составляющей действующей пенсионной системы направят на текущие выплаты страховых пенсий гражданам страны.

Шесть процентов от заработной платы из отчислений в накопительную часть направляются в страховую часть пенсионной системы. Эти средства идут на выплату гражданам, которые сейчас получают пенсии.

Ранее появилась информация о том, что Министерство финансов доработают ГПП и уберут возможность обналичивать замороженные накопления.