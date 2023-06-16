Деньги 16 июня 2023, 16:14 Путин призвал дать россиянам возможность вкладывать деньги в стране Путин: важно, чтобы россияне могли вкладывать и зарабатывать свои деньги в России Freepik

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Президент Владимир Путин призвал сделать все для того, чтобы жители страны могли вкладывать свои деньги в России и зарабатывать дома. Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать свои деньги и зарабатывать дома, внутри страны», — отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что было множество ситуаций, при которых вложенные за рубежом средства оказались в подвешенном состоянии.

Также президент напомнил известную поговорку: где родился, там и пригодился. По его словам, он неоднократно обращался к российскому бизнес-сообществу и призывал ориентироваться на то, что выгоднее вкладывать деньги в РФ.

«Тогда они будут надежнее, да и прибыль будет побольше. <...> Они будут активно работать [в России]», — заверил Путин.

Он сообщил, что с января 2024 года в стране увеличат минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.