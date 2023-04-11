11 апреля 2023, 17:32
Путин предупредил о внешних факторах риска для экономики России
Путин заявил, что внешние факторы риска для отечественной экономики никуда не делись
Факторы риска для российской экономики все еще существуют. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
«Внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем», — сказал он.
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Глава государства призвал не расслабляться и не пускать ситуацию на самотек. По его словам, необходимо регулярно отслеживать эффективность поддержки промышленности, а также вовремя определять проблемные зоны и оперативно решать возникающие проблемы в сфере бизнеса.
«Подставлять плечо предприятиям, трудовым коллективам», — добавил российский лидер.
В ходе совещания он отметил, что прогноз социально-экономического развития страны должен быть максимально объективным. Путин подчеркнул, что на фоне позитивной статистики кабмин серьезно улучшил свои прогнозные данные.
Инфляция в России за апрель может сократиться и стать ниже 3%, констатировал глава государства. Он акцентировал внимание на том, что впервые за долгое время этот показатель оказался меньше целевого ориентира Центробанка.
Владимир Путин
Экономика
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