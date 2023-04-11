Деньги 11 апреля 2023, 17:32 Путин предупредил о внешних факторах риска для экономики России Путин заявил, что внешние факторы риска для отечественной экономики никуда не делись РИА «Новости»

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Факторы риска для российской экономики все еще существуют. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

«Внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем», — сказал он.

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Глава государства призвал не расслабляться и не пускать ситуацию на самотек. По его словам, необходимо регулярно отслеживать эффективность поддержки промышленности, а также вовремя определять проблемные зоны и оперативно решать возникающие проблемы в сфере бизнеса.

«Подставлять плечо предприятиям, трудовым коллективам», — добавил российский лидер.

В ходе совещания он отметил, что прогноз социально-экономического развития страны должен быть максимально объективным. Путин подчеркнул, что на фоне позитивной статистики кабмин серьезно улучшил свои прогнозные данные.

Инфляция в России за апрель может сократиться и стать ниже 3%, констатировал глава государства. Он акцентировал внимание на том, что впервые за долгое время этот показатель оказался меньше целевого ориентира Центробанка.