Деньги 08 декабря 2023, 06:53 Путин предложил застраховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета россиян Путин предложил страховать долгосрочные инвестиционные счета до 1,4 млн рублей РИА «Новости»

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Долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета россиян нужно страховать по аналогии с банковскими вкладами. Президент России Владимир Путин предложил на форуме ВТБ «Россия зовет!» ввести страховое покрытие на сумму до 1,4 миллиона рублей.

Глава государства напомнил, что с января запустят новый инструмент долгосрочных сбережений — добровольные накопления в негосударственных фондах. Суммы до 2,8 миллиона рублей застрахует государство. Владимир Путин заявил, что страхование действует в отношении банковских вкладов, и нужно ввести такой механизм в сфере инвестиций.

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«Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия может составлять 1 миллион 400 тысяч рублей на человека», — сказал он.

По прогнозу президента, это позволит ускорить финансирование проектов с большим сроком окупаемости, например, строительство терминалов и инфраструктуры. Владимир Путин заявил, что накопления россиян должны стать, как и во многих других странах, важным источником инвестиционных ресурсов.

Финансовая система России, по его словам, находится в нормальном состоянии. Дефицит бюджета с начала года составил 0,5% от ВВП страны, 878 миллиардов рублей.