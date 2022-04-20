Путин предложил творчески подойти к импортозамещению в сфере моды

Отечественные дизайнеры могут занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу, сказал президент России Владимир Путин. Он выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщили «Известия».

Глава государства отметил, что когда кто-то уходит с рынка, его место занимают другие. Он хотел бы, чтобы это были местные дизайнеры. Государство поддержит их, вкладывая больше внимания, времени и денег на создание тканей и оборудования. Однако в основе успеха, по его мнению, творчество.

«Неслучайно во многих европейских странах, Франции, Италии, известные дома мод. Почему? Потому что там творческое начало сильно развито, изобразительное искусство напрямую связано с дизайном одежды», — сказал Владимир Путин в разговоре с дизайнером Инной Королевой.