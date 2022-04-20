Путин предложил творчески подойти к импортозамещению в сфере моды
Путин призвал российских дизайнеров занять место импортных брендов
Отечественные дизайнеры могут занять освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу, сказал президент России Владимир Путин. Он выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщили «Известия».
Глава государства отметил, что когда кто-то уходит с рынка, его место занимают другие. Он хотел бы, чтобы это были местные дизайнеры. Государство поддержит их, вкладывая больше внимания, времени и денег на создание тканей и оборудования. Однако в основе успеха, по его мнению, творчество.
«Неслучайно во многих европейских странах, Франции, Италии, известные дома мод. Почему? Потому что там творческое начало сильно развито, изобразительное искусство напрямую связано с дизайном одежды», — сказал Владимир Путин в разговоре с дизайнером Инной Королевой.