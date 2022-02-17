Путин потребовал увеличить доходы россиян

В этом году рост реальных доходов россиян должен быть не ниже 2,5%, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что имеет в виду именно реальные доходы с учетом инфляции.

Тему роста этого показателя глава государства затронул на совещании по экономическим вопросам, сообщил ТАСС.

«Нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%», — сказал президент.

Он также напомнил о том, что поддержка россиян должна быть расширена, исходя из ресурсов федерального бюджета. «А они [финансовые вопросы] у нас хорошо выглядят и смотрятся на ближайшую перспективу, на следующий год», — добавил он.

Путин поручил представить доклады о ситуации в экономической политике и тех мерах, которые предпринимаются, чтобы выйти на устойчивый реальный рост заработных плат и предпринимательского дохода.

«Что касается роста реальных заработных плат, мы видим позитивную динамику, но, конечно, за этим нужно самым внимательным образом следить и эту динамику нужно сохранять», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что несмотря на непростую глобальную ситуацию, экономика России показала неплохой результат. Удалось нормализовать бюджетную политику после пандемии, бюджет 2021 года был исполнен с профицитом.

Он указал на то, что в России нужно продолжать следовать бюджетному правилу, чтобы обеспечивать стабильность макроэкономических показателей. Правительству и Центробанку следует скоординировать действия в борьбе с инфляцией, добавил он.