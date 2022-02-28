Путин поручил защитить россиян от повышения процентов по кредитам

Президент Владимир Путин поручил сохранить все кредитные ставки по договорам россиян, которые были заключены до повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, такое распоряжение Путин сделал на совещании по экономическим вопросам, написал ТАСС.

«Президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%», — сказал Песков.

Решение поднять ключевую ставку до 20% Банк России принял 28 февраля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов, сообщил «Прайм».

Эксперты ранее посоветовали россиянам не торопиться снимать наличные. Также стало известно, что кредитные организации могут отказаться от пени и штрафов за несвоевременное погашение долга. Такую рекомендацию дал ЦБ РФ.