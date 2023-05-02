Деньги 02 мая 2023, 11:01 Путин поручил уточнить параметры промышленной ипотеки с учетом ее расширения Президент РФ Путин поручил правительству до 1 июня уточнить параметры промышленной ипотеки Freepik

Читать 360tv в

Правительство России уточнит параметры программы промышленной ипотеки и проанализирует, нужно ли ее расширить, увеличить суммы субсидий и сроки кредитования. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщили в его пресс-службе.

На сайте Кремля опубликовали список поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи главы государства с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Оба мероприятия прошли 16 марта.

Реклама

Владимир Путин поручил кабмину вместе с союзом и региональными органами власти уточнить параметры механизма предоставления промышленной ипотеки. Они сделают это с учетом оценки необходимости расширить сферы действия программы, увеличить субсидии и сроки предоставления льготных кредитов. О результатах работы доложат до 1 июня.

Первым в России промышленной ипотекой смог воспользоваться «Электростарт» — подмосковный производитель опор и металлоконструкций для линий наружного освещения. Он планировал потратить деньги на покупку цеха в Чехове. О будущем расширении механизма поддержки в марте объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев — его действие распространят на строительство нового, реконструкцию и модернизацию готового производства.