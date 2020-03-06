Путин поручил проверить недостаток бюджета в Хакасии

По информации DаilуStоrm, правительство проведет комплексную проверку бюджета республики за прошлый год. Министерство финансов разработает меры для оказания финансовой помощи.

В ведомстве уточнили, что дополнительную поддержку оказывают «исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений и на основании распоряжений правительства». Сотрудники министерства заявили, что готовы начать работу над подготовкой необходимых способов для решения проблемы. По их словам, региональный бюджет рассчитан с учетом источников финансирования дефицита.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал поручение президента. Представитель Кремля подчеркнул, что документы — это служебная переписка.