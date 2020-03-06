Путин поручил проверить недостаток бюджета в Хакасии
Глава России Владимир Путин обратил внимание на недостаток средств в бюджете Республики Хакасия. Он поручил федеральному правительству проверить просроченные задолженности региона. Об этом сообщил РБК.
По информации DаilуStоrm, правительство проведет комплексную проверку бюджета республики за прошлый год. Министерство финансов разработает меры для оказания финансовой помощи.
В ведомстве уточнили, что дополнительную поддержку оказывают «исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений и на основании распоряжений правительства». Сотрудники министерства заявили, что готовы начать работу над подготовкой необходимых способов для решения проблемы. По их словам, региональный бюджет рассчитан с учетом источников финансирования дефицита.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал поручение президента. Представитель Кремля подчеркнул, что документы — это служебная переписка.