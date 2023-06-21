Деньги 21 июня 2023, 18:03 Путин поручил проверить финансирование новых регионов Путин поручил Мишустину провести анализ работы по финансированию новых российских регионов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил главе кабмину Михаилу Мишустину проанализировать работу по финансированию программ в новых регионах страны. Об этом сообщил ТАСС.

«У меня к вам просьба большая, пожалуйста, проанализируйте это направление работы и попросите коллег представить отчеты о том, что сделано по этому направлению», — сказал он на совещании с членами кабмина.

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Глава государства призвал предоставить отчет о проделанной работе к 30 июня. Так он отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который сообщил, что на данный момент порядка 73% средств по государственным программам от запланированных уже передали. Еще 27% в процессе реализации.

Хуснуллин уточнил, что из переданных средств только 20% дошли до новых российских регионов. В полном объеме деньги передали Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкульт, Минпромторг, Росреестр и Минфин. Остальные находятся на разных этапах передачи, добавил он.

Накануне Госдума приняли закон о свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых регионах России.