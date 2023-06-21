21 июня 2023, 18:03
Путин поручил проверить финансирование новых регионов
Путин поручил Мишустину провести анализ работы по финансированию новых российских регионов
Президент России Владимир Путин поручил главе кабмину Михаилу Мишустину проанализировать работу по финансированию программ в новых регионах страны. Об этом сообщил ТАСС.
«У меня к вам просьба большая, пожалуйста, проанализируйте это направление работы и попросите коллег представить отчеты о том, что сделано по этому направлению», — сказал он на совещании с членами кабмина.
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Глава государства призвал предоставить отчет о проделанной работе к 30 июня. Так он отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который сообщил, что на данный момент порядка 73% средств по государственным программам от запланированных уже передали. Еще 27% в процессе реализации.
Хуснуллин уточнил, что из переданных средств только 20% дошли до новых российских регионов. В полном объеме деньги передали Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкульт, Минпромторг, Росреестр и Минфин. Остальные находятся на разных этапах передачи, добавил он.
Накануне Госдума приняли закон о свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых регионах России.
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