Путин поручил проработать вопросы кредитования для строительства гостиниц | 360°

Деньги 07 сентября 2022, 05:14 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил проработать вопросы кредитования для строительства гостиниц Президент России Путин поручил проработать вопросы кредитования для строительства гостиниц РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Президиума Госсовета по вопросу развития туризма поручил проработать возможность предоставления грантов на возведение гостиниц. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава «Опоры России» Александр Калинин предложил предоставить отечественной туристической сфере получение кредитов на льготных условиях под 3-4%.

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Эти деньги понадобятся на строительство гостиниц. Кредит для туризма есть, но он предоставляется на три года, а возврат инвестиций возможен только через семь лет. Путин положительно отозвался об этой инициативе.

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«Хорошо, тогда попросим Дмитрия Николаевича [Чернышенко}, <…> чтобы проработали дополнительно это», — сказал российский лидер.

Калинин также отметил, что в малом бизнесе действует упрощенная система налогообложения, но есть барьер — число сотрудников предприятия не должно превышать сто человек.

Он попросил увеличить количество сотрудников до 250 человек. Путин согласился с доводами главы «Опоры России». В ходе заседания президент призвал власти сделать отдых доступным для россиян с разным уровнем достатка.

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