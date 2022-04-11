Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму и Севастополе

Попавший под санкции США и Евросоюза Промсвязьбанк откроет свои отделения в Крыму и Севастополе. Такое поручение по итогам совещания о социально-экономическом развитии полуострова дал президент России Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава государства поручил открыть отделения Промсвязьбанка в Крыму и Севастополе до 1 октября 2022 года. Ответственным за выполнение поставленной задачи Путин назначил председателя банка Петра Фрадкова.

Через открытые на полуострове филиалы Промсвязьбанка предложат кредиты предприятиям сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых отраслей Крыма. Кроме того, воспользоваться услугами банка смогут и простые жители.

Промсвязьбанк подтвердил, что в ближайшее время откроет офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года — еще в нескольких городах Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости».

Промсвязьбанк попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ограничения касаются проведения операций в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов за границей, а также использование карт банка в странах, объявивших о санкциях.

В самом банке заявили, что введенные ограничения не скажутся на работе учреждения. В начале апреля Промсвязьбанк объявил о начале обслуживания жителей и организаций Крыма.