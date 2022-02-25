Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц.

Закон касается около 2,6 миллиона человек. Их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года.

Проиндексировать пенсии военных пенсионеров Путин предложил в конце января. Правительство 11 февраля внесло проект документа в Государственную думу. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть его в самые короткие сроки, чтобы граждане смогли получать повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.

Госдума приняла закон 16 февраля, 22 февраля его одобрил Совет Федерации.

В бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов в настоящее время заложено увеличение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%.

Дополнительные расходы средств бюджета в 2022–2024 годах составят в общей сложности 154,3 миллиарда рублей.