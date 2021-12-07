Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года. Он предусматривает его профицит в последующие два года и дефицит в третий.

Подписание опубликовали на официальном сайте правовой информации. Так, в 2022 году предполагается профицит бюджета в 1% ВВП, в 202-м — в 0,2%, а в 2024 году бюджет, как ожидается, продемонстрирует дефицит в 0,3% ВВП.

В новом законе о бюджете заложены поддержка семей с детьми, проведение медицинских осмотров (диспансеризации), медицинская реабилитация и доплата пособий беременным, которые находятся в сложном финансовом положении. Также повышаются МРОТ и прожиточный минимум и все зависящие от них пособия.

Также в Госдуме пролоббировали выделение средств на помощь системе здравоохранения, решение проблем с жильем, ремонт дорог, поддержание сельской местности (в том числе с помощью медицины), помощь занятости молодежи и так далее.

Основным источником финансирования дефицита в бюджете станут облигации, а вот деньги из ФНБ привлекать не планируется.