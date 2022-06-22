Путин изменил порядок выплат по госдолгу России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

Будет изменен порядок работы с зарубежными депозитариями, также Путин утвердил создание специальных счетов, индексацию зачисленных на них денежных средств и выплату купонов по бондам.

Министерство финансов же обязали за 10 дней назначить ответственные за выплаты по облигациям кредитные организации и позаботиться о технической стороне вопроса.

Два представителя крупнейших банков мира — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — 14 июня приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России. Решение было принято после указания со стороны минфина США.