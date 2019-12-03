Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

В общей сложности расходы бюджета на период будут увеличены на 247,9 миллиарда рублей. Крупнейшим получателем дополнительных средств станут финансовые учреждения. В частности, госкорпорация ВЭБ.РФ получит в декабре 161 миллиарда рублей в виде субсидии на погашение внешнего долга. Между тем 4,635 миллиарда рублей получит Россельхозбанк. Дополнительные 8,226 миллиарда рублей уйдут на счета РЖД.

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Добавят монет силовикам. Так, статья «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», которую уже увеличивали на 18,2 миллиарда рублей в середине года, вырастет еще на 21,7 миллиардов.

Дополнительные 12,032 миллиарда рублей достанется полиции. Одновременно в Росгвардию уйдут 5,137 миллиарда рублей. Дополнительный миллиард поступит в ФСИН.

Одновременно расходы на образование сокращены на 9,564 миллиарда рублей. Финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» уменьшено на 10,854 миллиарда рублей.

Финансирование гражданской медицины по госпрограмме «Развитие здравоохранения» тоже сократится — на 1,222 миллиарда. При этом на 13,185 миллиарда рублей увеличится финансирование государственных СМИ.