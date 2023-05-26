26 мая 2023, 16:17
Путин поддержал запуск новых инвестиционных инструментов в России
Президент России Путин поддержал запуск инструментов инвестиций в стране
В России необходимо запускать новые инструменты для инвестиций. Об этом на встрече с членами «Деловой России» заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства отметил, что денежные накопления есть как у юридических, так и у физических лиц.
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«Сама по себе идея очень правильная. Уже показал себя успешным опыт бессрочных облигаций РЖД. Его необходимо тиражировать», — сказал Путин.
Президент отметил, что прежде всего необходимо делать инвестиции в отрасли, помогающие России достичь технологической независимости.
«Чтобы выйти на решение поставленных целей в экономическом росте, необходимы инвестиции примерно на 2,5 триллиона рублей в год. Сейчас этот объем составляет 550 миллиардов, то есть нам нужно нарастить еще два триллиона», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Ранее президент предложил ввести в России пятилетие предпринимательского созидательного труда. По его словам, этот срок необходимо наполнить не квазиофициальными и протокольными программами, а конкретной работой.
Россия
Владимир Путин
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