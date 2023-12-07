Деньги 07 декабря 2023, 18:25 Путин оценил перспективы заработка российских банков Путин спрогнозировал заработок российских банков выше трех триллионов рублей РИА «Новости»

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Банковская система России отыграет потери прошлого года и заработает более трех триллионов рублей. Об этом в ходе встречи с наследным принцем Омана и министром молодежи культуры и спорта Оманом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом заявил президент России Владимир Путин.

Встреча прошла в рамках форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.

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«У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше трех триллионов рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат», — заявил Путин.

Оманский принц отметил, что его страна заинтересована в инвестициях в российскую экономику. Он добавил, что высоко ценит роль главы ВТБ Андрея Костина, который лично занимается проектами между двумя странами.

Путин согласился с тем, что руководитель ВТБ уже показал себя как эффективный менеджер, но попросил не указывать на его большие достижения.

«А то он тоже захочет быть султаном», — пошутил глава государства.

В ходе беседы российский лидер отметил большой интерес отечественных энергетических компаний к сотрудничеству с Оманом. Он напомнил, что еще одним перспективным направлением стал туризм. Россия уже запустила прямые рейсы в султанат.

Путин добавил, что очень рад приезду принца, и выразил надежду, что в ходе визита он найдет дополнительные перспективные направления для сотрудничества.