Президент России Владимир Путин объявил, что Россия не собирается изолироваться. В планах — сотрудничать с теми, кто к этому стремится, заявил он на встрече с работниками космодрома Восточный во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил ТАСС.

«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а такую огромную страну, как Россия, уж точно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», — сказал глава государства.

Он напомнил, что СССР с технологической точки зрения находился в еще большей изоляции, однако смог достичь больших успехов в покорении космоса. Кроме того, санкции 2014 года только подтолкнули отдельные отрасли к развитию, заметил президент России. На этой же встрече Владимир Путин анонсировал возобновление российской лунной программы и похвалил участников спецоперации на Украине за мужество.

Эксперты, в том числе иностранные, не раз заявляли о провале антироссийских санкций. Например, экономист Адреас Бек признал, что большой объем ограничений подействовал на их же авторов. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский продолжил настаивать на введении против страны «санкционного коктейля Молотова» — целого комплекса радикальных мер воздействия.