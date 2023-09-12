Деньги 12 сентября 2023, 11:00 Путин опроверг слухи о деприватизации бизнеса в России Путин: в России не будут проводить деприватизацию бизнеса РИА «Новости»

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В России не собираются проводить деприватизацию бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам российского лидера, прокуратура занимается некоторыми направлениями бизнеса и конкретными компаниями, оценивая определенные процессы в экономике с точки зрения закона, однако это не связано с понятием деприватизации.

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«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать», — заверил слушателей Путин.

Ранее президент России оценил состояние курса рубля и заявил, что не видит непреодолимых проблем в связи с волатильностью отечественной валюты.