Путин одобрил введение ограничений на пополнение валютных счетов в зарубежных банках

Президент России Владимир Путин разрешил правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление отечественными резидентами валюты на собственные счета в зарубежных банках. Об этом говорится в указе российского лидера, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои банковские счета или вклады, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Помимо этого, отечественные компании получили возможность выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с аналогичными условиями, в том числе доходностью и сроками.