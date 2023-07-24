Деньги 24 июля 2023, 16:29 Путин обязал банки включать все платежи в полную стоимость кредита Путин подписал закон, обязывающий банки включать все платежи в стоимость кредита

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки включать все дополнительные платежи в полную стоимость кредита. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства утвердил изменение нескольких статей закона «О потребительском кредите (займе)». Банки будут обязаны указывать полную стоимость кредита, включающую все дополнительные платежи, в рекламе. Эту информацию нужно прописывать до процентной ставки, причем таким же или большим шрифтом.

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Изменения приняли, чтобы заемщики понимали, какую финансовую нагрузку берут на себя. Требования к рекламе банковских продуктов заработают через три месяца. Включать все платежи в стоимость кредита финансовые организации будут обязаны через полгода.

Экономист Андрей Сычев рекомендовал россиянам досрочно гасить кредиты, сообщил «Царьград». По словам специалиста, выгоднее всего полностью рассчитаться с банком в первой половине срока, поскольку это позволит сэкономить на процентах.