Деньги 22 августа 2023, 19:49 Путин объяснил инфляционное давление в мире безответственностью некоторых стран Путин: инфляционное давление провоцирует накопление государственного долга РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что инфляционное давление в мире вызвано безответственностью некоторых стран. Таким мнением он поделился в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.

Решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне углубляющейся волатильности валютных, фондовых, продовольственных и энергетических рынков, подчеркнул глава государства.

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«Значительное инфляционное давление, вызванное в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной миссии для сглаживания издержек пандемии, провоцирует накопления частного и государственного долга», — отметил российский лидер.

Серьезное негативное влияние на международную экономику оказывает санкционная практика и незаконная заморозка активов суверенных государств, добавил Путин. По его словам, следствием этого стали рост уровня безработицы, дефицит ресурсов, усиление неравенства и обострение других хронических проблем мировой экономики, написали «Известия».

Путин также заявил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7, сообщил RT. В частности, России удалось обогнать Германию по этому показателю.