Деньги 10 января 2023, 14:22 Путин назвал сдерживание цен особенно важным для ФАС Глава ФАС Шаскольский доложил Путину о снижении наценки на продукты в сетях с 22 до 5,5% freepik

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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Они обсудили снижение наценки на социально значимые продукты до 5,5%, сдерживание цен на лекарства, нефтепродукты, услуги мобильной связи и стройматериалы.

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал Владимир Путин.

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Глава ФАС назвал сдерживание цен на социально значимые товары приоритетом и рассказал о результатах такой работы. По словам Максима Шаскольского, удалось сократить с 22 до 5,5% наценку на социально значимое продовольствие в федеральных и 79 региональных торговых сетях. Отдельно крупные сети согласились поддерживать наценку не выше 5% на самый популярный товар в таких категориях, как хлеб, сахар, молоко и борщевой набор. Кроме того, в России пересмотрели 14 тысяч цен на жизненно необходимые лекарства и снизили в среднем на 35% стоимость семи тысяч из них.

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Антимонопольщики проследили за ростом цен на стройматериалы. Они завели дела на металлургов, производителей материалов из древесины, стекла и газобетона. Максим Шасколький объяснил, что некоторые производители повышали цены не только из-за объективных условий на рынке, но и ориентируясь на экспортную альтернативу. По его словам, ФАС следила также за ценами на нефтепродукты и услуги сотовой связи.