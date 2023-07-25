25 июля 2023, 18:08
Путин назвал работу российского бизнеса устойчивой
Президент Путин: российские компании и бизнес работают уверенно и устойчиво
Отечественные компании и бизнес работают уверенно и устойчиво, справляясь со сложностями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Наши компании, предприятия, бизнес работают уверенно, устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности», — отметил глава государства.
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Статистика показала, что в России получилось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов и услуг, обратил внимание Путин. Также удалось достичь ощутимого продвижения по важнейшим направлениям развития, добавил глава государства. Именно такую задачу ставили перед собой власти, когда формулировали подходы к экономической политике, подытожил президент.
Ранее глава государства назвал своевременным укрепление финансовой независимости России. Путин напомнил о негативных тенденциях, нарастающих в банковской системе Соединенных Штатов.
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