Деньги 12 апреля 2023, 00:17 Путин назвал признаки роста экономической активности в России Путин: экономическая активность в России будет активно повышаться Пресс-служба Кремля

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Индекс деловой активности указывает на предпосылки для дальнейшего роста экономической активности в России. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, отметило РИА «Новости».

Он отметил, что в марте индекс деловой активности в России увеличился до 56,8 пункта. Этот результат стал третьим по величине за всю историю, что говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, подчеркнул Путин.

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Российская экономика начала демонстрировать позитивную динамику за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке с июля 2022 года. По словам Путина, также на это повлияло активное развитие связей с экономиками стран Востока и Юга.

Ранее глава государства заявил, что прогноз социально-экономического развития России должен быть максимально объективным. Он отметил, что на фоне позитивной статистики правительство значительно улучшило свои прогнозные данные.

Также Путин заявил, что внешние факторы риска для отечественной экономики по прежнему остались. Он призвал правительство не пускать общую ситуацию на самотек.