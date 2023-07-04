Деньги 04 июля 2023, 11:49 Путин назвал причину возможного нового мирового кризиса Президент Путин: накопление развитыми странами госдолга спровоцирует мировой кризис РИА «Новости»

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Нарастающие долги развитых стран спровоцируют новый экономический кризис. Президент России Владимир Путин заявил об этом на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщил ТАСС.

Он предупредил, что бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски нового мирового кризиса.

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В мире обострились, по словам Владимира Путина, геополитические противоречия, произошла деградация безопасности. Президент России объявил, что страны ШОС усилят работу в этой области. Организация, отметил он, нацелена на создание справедливого и равноправного миропорядка с ведущей ролью ООН.

Заседание под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди организовали в режиме видеосвязи. В нем приняли участие лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и других стран.

Госдолг США в июне впервые превысил отметку в 32 триллиона долларов. Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев предупредил, что проблема усугубится.