Путин назвал причину обрушения цены нефти

«Увеличение ими добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть», — добавил Путин.

Также российский глава отметил, что снижение добычи нефти произошло из-за ситуации с коронавирусом.

8 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. На этом фоне Саудовская Аравия решила надавить на Россию. Она заявила об увеличении добычи черного золота до 10 миллионов баррелей в сутки и существенные скидки на сырье.

Из-за ценовой войны и коронавируса рынок нефти стало сильно лихорадить. Цены то обрушались, то поднимались.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию с США для балансировки нефтяного рынка. Президент подчеркнул, что необходимо объединить усилия.