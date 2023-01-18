Деньги 18 января 2023, 16:23 Путин назвал ожидаемый уровень инфляции в первом квартале 2023 года Президент Путин рассказал об опасности для экономики слишком низкой инфляции РИА «Новости»

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Уровень инфляции в первом квартале 2023 года ожидается на уровне 5−7%, но после этот показатель пойдет вниз. Как сообщил ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».

Глава государства отметил, что сильное снижение инфляции несет большие риски для экономики, что может сказаться на работе предприятий.

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«Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои», — заявил Путин.

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Президент отметил, что индексация минимального размера оплаты труда, а также других показателей, влияющих на уровень реальных доходов россиян, должна быть выше инфляции.

«В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию», — подчеркнул Путин.

Российский лидер назвал опасным предложение законодательно привязать увеличение зарплат на показатель инфляции, потому что в частном секторе это приведет к проблемам в экономике предприятий.

«Если пойти по этому пути, то производство может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто, и все», — добавил глава государства.

Путин пояснил, что решить вопрос может изменение размера минимального размера оплаты труда, из которого рассчитываются индексации различных показателей, в том числе зарплат.