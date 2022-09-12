Путин назвал дедолларизацию неизбежной | 360°

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Путин назвал дедолларизацию неизбежной

Президент России Путин назвал дедолларизацию известным и неизбежным процессом

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В России необходимо сформировать условия для структурной перестройки экономики, а процесс дедолларизации неизбежен. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Основной темой встречи стала разработка бюджета на следующие три года. В качестве приоритетов президент поручил считать нацеленность на развитие и реализацию национальных проектов, создание условий для структурной перестройки экономики, а также сохранение макроэкономической стабильности.

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«Здесь как раз у нас обычное дело — споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать подушку безопасности, как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», — сказал Путин.

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По его словам, эти темы в рабочем порядке правительство обсуждает каждый день, но пришло время собрать их воедино и принять окончательное решение в рамках бюджетного процесса.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее признался, что планирование бюджета на ближайшие три года станет самым сложным в его карьере.

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