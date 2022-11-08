Путин дал прогноз про темпам инфляции в России на 2023 год | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 18:52 Путин дал прогноз про темпам инфляции в России на 2023 год Президент Путин: инфляция в России в начале 2023 года должна снизиться до 5% РИА «Новости»

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В России наблюдается устойчивая тенденция к снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, в начале 2023 года ее показатель может приблизиться к 5%.

«У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой», — заметил глава государства, выступая на совещании о поддержке доходов семей.

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Путин обратил внимание, что, по подсчетам специалистов, в первом квартале 2023 года инфляция должна приблизиться к 5%, а может быть, даже снизится ниже этой отметки. Темпы реального роста зарплат россиян, отметил президент, пока отстают от роста цен, однако ситуация должна измениться в лучшую сторону.

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Также глава государства затронул вопрос о положении дел на рынке труда. По его данным, сейчас безработица в стране находится на минимальном уровне в 3,9%. Положение дел в этой сфере можно считать стабильным.